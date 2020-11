25 anni Arera, Besseghini: "Passaggio significativo, costruite basi per futuro sostenibile"

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2020 Compie 25 anni l'ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il 14 novembre 1995 veniva infatti approvata la legge 481 che nel nostro Paese ha istituito le Autorità indipendenti di Regolazione dei servizi di pubblica utilità. “25 anni sono un passaggio significativo, generale apprezzamento per l'autorità. Costruita una base per un futuro nel segno della sostenibilità”. Lo afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini, nel giorno in cui l'Autorità compie 25 anni di vita. 01_03 agenziavista.it