(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2021 "C'è un filo rosso che lega la Resistenza di ieri e quella di oggi, resistere significa esistere, Vuol dire oggi, come ieri, a non limitarsi ad assecondare il corso della storia, ma assumersi la responsabilità di deviarla, quando sta prendendo una direzione contraria alla libertà, l'Italia è un Paese non ancora libero del tutto", così don Luigi Ciotti sul 25 aprile. / Facebook Libera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev