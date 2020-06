(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 38 arresti dei Carabinieri nel quartiere San Basilio a Roma, stop allo spaccio negli 'orti' I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Roma e Latina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 39 persone (di cui 31 in carcere, 7 sottoposti agli arresti domiciliari e 1 all’obbligo di firma) ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, nonché ricettazione. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito del quotidiano impegno dei Carabinieri nel popoloso quartiere di San Basilio, ove sono state sviluppate indagini in modo continuativo, per oltre un anno, sin dai primi mesi del 2018. Le decine di arresti in flagranza di reato per spaccio di droga, in una delle più produttive piazze di spaccio capitoline, hanno permesso di ricostruire progressivamente e minuziosamente le dinamiche criminali di una porzione del territorio prepotentemente sottratta dalla criminalità ai cittadini del quartiere./ Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev