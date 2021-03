60 milioni di mascherine sequestrate a Gorizia, filtrano 10 volte in meno rispetto al dichiarato

(Agenzia Vista) Gorizia, 30 marzo 2021 La Guardia di finanza di Gorizia ha sequestrato 60 milioni di mascherine in tutta l’Italia, perché non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute. Filtravano oltre 10 volte in meno rispetto a quanto dichiarato. Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev