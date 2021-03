(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 8 marzo, Bonetti: "Al lavoro per piano nazionale parità di genere" "Proprio oggi darò inizio ai lavori per dotare il nostro paese del suo primo piano strategico nazionale per la parità di genere nel quale stabiliremo le direzioni per perseguire e raggiungere l'obiettivo di una vera parità. Vogliamo che le nostre politiche, tutte le politiche, siano valutate trasversalmente secondo l'impatto di genere. E' questa la scelta di un metodo che percorriamo pienamente inseriti nel comune cammino europeo e che caratterizza come asse fondamentale la proposta italiana per il Next Generation EU". L'intervento della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in occasione della cerimonia al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna./ Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev