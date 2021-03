"A Pasqua senza soldi sul conto corrente", Le voci dei lavoratori Alitalia e Cityliner al MISE

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 “Stiamo lavorando gratis, Alitalia non esisterà più perché il Governo non vuole una compagnia di bandiera. Questa è l’ennesima privatizzazione, ma questa volta non passeranno. Bisogna sollecitare il Governo che si metta dalla parte dei dipendenti. Sarà una Pasqua senza soldi sul conto corrente, questa è la situazione.” Queste le voci dei lavoratori dell’Alitalia e Cityliner organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev