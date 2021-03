Milano, 31 mar. (askanews) - A Siviglia settimana santa senza processioni e turisti. Piccoli gruppi di persone visitano chiese e cappelle senza il caos e la folla tipiche della "semana santa", uno degli eventi tradizionali religiosi più importanti in molte regioni della Spagna e soprattutto a Siviglia, dove in questi giorni di solito le processioni delle confraternite si susseguono senza sosta.Ora la città per il secondo anno di fila deve fare a meno delle migliaia di turisti da tutto il mondo e tutti sperano che si tratti dell'ultimo sacrificio prima del ritorno alla normalità.