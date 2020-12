(Agenzia Vista) Genova, 01 dicembre 2020 Aids, Bassetti: "Aspettativa di vita sieropositivi è ormai la stessa di tutti, terapie funzionano" Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in regione Liguria per la giornata mondiale sull'Aids: "L'aspettativa di vita per i sieropositivi è ormai la stessa di chi è negativo al virus, questo significa che le terapie per contrastare l'Hiv funzionano". 02_07 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev