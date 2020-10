(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 ottobre 2020 Alitalia, Vestager: "Presto decisione Commissione Ue su aiuti di Stato" Una decisione della Commissione europea in merito ad Alitalia "non è troppo lontana nel calendario". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. “L’ultima decisione su Alitalia era una compensazione per il Covid-19”, ha aggiunto. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev