(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2020 Amato, Bonafede: "Modello da seguire. Riforma Giustizia per recuperare fiducia in toghe" La cerimonia commemorativa per ricordare Mario Amato, giudice palermitano assassinato a Roma 40 anni fa da due esponenti dei Nuclei armati rivoluzionari. Presenti il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Familiari vittime della strage del 2 agosto 1980. / Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev