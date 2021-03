(Agenzia Vista) Napoli, 15 marzo 2021 Ambulanti in sciopero a Napoli: "Così non ce la facciamo" "Così non ce la facciamo. ora hanno chiuso anche i banchi alimentari. Non è giusto. Per noi sta diventando difficile anche dal punto di vista psicologico, basta con le chiusure. Vogliamo lavorare", così gli ambulanti in protesta oggi sul lungomare di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev