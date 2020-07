(Agenzia Vista) Genova, 13 luglio 2020 Aspi, Meloni: "Governo in 2 anni non ha fatto nulla per revoca concessione" "Governo in 2 anni non ha fatto nulla per revoca concessione". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in visita al cantiere del nuovo ponte per Genova. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev