(Agenzia Vista) Napoli, 20 marzo 2021 Astrazeneca, riprendono le vaccinazioni in Campania, i vaccinati: "Nessuna paura" Dopo il verdetto dell'Ema in Campania riparte la somministrazione del vaccino Astrazeneca contro il Covid. I vaccinati: "Nessuna paura, aspettavamo questo momento da tanti giorni"; tra i convocati di oggi anche i docenti pendolari: "Per avere il vaccino abbiamo dovuto farci sentire, ma finalmente ce l'abbiamo fatta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev