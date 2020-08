(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2020 Audizione Tridico, problemi tecnici per la Serracchiani: "Non ci far rimpiangere Giaccone" Problemi tecnici per la presidente della Commissione Lavoro Debora Serracchiani durante la diretta streaming dell'audizione di Tridico. I colleghi in diretta: "Non sentiamo l'audio, non ci far rimpiangere il presidente Giaccone". Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev