(Agenzia Vista) Londra, 18 settembre 2020 Aumento casi in Uk, il ministro della salute: "Ulteriori 546 milioni per affrontare l'inverno" Il ministro della salute inglese: "I nostri nuovi investimenti, tra cui 546 milioni di sterline extra per il controllo delle infezioni nelle residenze per anziani, aiuteranno a proteggere ulteriormente il servizio sanitario nazionale, a salvare vite umane e ad affrontare l'inverno" Uk Gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev