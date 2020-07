(Agenzia Vista) Berlino, 13 luglio 2020 Autostrade, Conte no ricatti concessionario a cittadini "Se c'e' stato un problema di cattiva manutenzione, se ci sono stati problemi di inadempimenti, la responsabilita' va sul management soggetto ad azione di responsabilita', non sulla cittadinanza che deve subire il ricatto di eventuali conseguenze ed incertezza" così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine dell'incontro bilaterale con la Merkel. / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev