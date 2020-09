(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2020 Azzolina: "Parte consistente del Recovery sia per l'istruzione" "Per la realizzazione di tutti gli obiettivi che ho esposto è necessario che una parte consistente delle risorse a disposizione nell'ambito del Recovery Fund sia destinata al capitolo Istruzione. Si tratta di un impegno che Governo e Parlamento non possono non condividere perché proprio dalla scuola passa il futuro del Paese". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina intervenendo sul Recovery Fund in commissione Istruzione e Cultura alla Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev