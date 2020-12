(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Bellanova: "Sardegna attivi Fondo solidarietà per imprese agricole" "La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è sotto gli occhi di tutti - prosegue la ministra -. Il settore agricolo è senz'altro quello più esposto, per questo necessita di investimenti mirati, in grado di affrontare non solo la fase emergenziale, ma di guardare anche al futuro. Fondamentale è la gestione del territorio, fortemente compromessa dall'abbandono delle aree marginali e dalla cementificazione indiscriminata". Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova rispondendo al Question time alla Camera. 02_57 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev