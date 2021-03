(Agenzia Vista) Milano, 03 marzo 2021 Bertolaso: "Mi sembra tutta Italia verso zona rossa, non solo Lombardia" "Mi sembra che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla zona rossa. La Lombardia è una regione cardine e per quello che ha passato nei mesi scorsi è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono più preoccupato per questa regione che per altre". Lo ha affermato Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale, oggi durante una conferenza stampa. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev