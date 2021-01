(Agenzia Vista) Usa, 27 gennaio 2021 Biden: "300 milioni di vaccini entro l'estate, sufficienti per tutta popolazione Usa" "A fine dell'estate o all'inizio dell'autunno, ci saranno abbastanza dosi di vaccino contro il Covid-19 per inoculare 300 milioni di americani, praticamente tutta la popolazione americana". Lo ha assicurato il presidente Usa, Joe Biden, parlando in una conferenza stampa dedicata ai provvedimenti per potenziare la campagna di vaccinazione. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev