(Agenzia Vista) Washington, 28 maggio 2021 "I casi Covid e le morti stanno calando, la disoccupazione diminuisce, aumentano i posti di lavoro e le vaccinazioni, l'America sta tornando, l'America è di nuovo in movimento", così il Presidente degli Stati Uniti Biden al Cuyahoga Community College di Cleveland, in Ohio. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev