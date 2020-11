(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Boccia all’assemblea Cia: “Investimenti e innovazione tecnologica per ripopolare aree interne” “Lavoriamo sui legami tra gli investimenti e l’innovazioe tecnologica e l’impatto sulle aree interne, dove vivono 11 milioni di italiani e dovremmo creare le condizioni affinché siano molto di più”. Così ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia nel suo intervento all’Assemblea Nazionale Cia - Agricoltori Italiani, che si propone di “riprogettare il futuro” con “Agricoltura-Territorio-Società” al centro, come recita lo slogan dell’Assemblea nazionale 2020, costruendo un piano di rilancio post Covid e centrando al tempo stesso gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo. / Auditorium Giuseppe Avolio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev