(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Boccia all’assemblea Cia: “Recovery Fund porti investimenti senza precedenti ad aree agricole” “Recovery Fund può riportarci a una discussione seria su investimenti senza precedenti, che facciano sì che le persone non vadano via perché non hanno alternative. Tocca allo Stato garantire alcune certezze: la digitalizzazione, interventi sulle aree interne, il recupero delle acque reflue all’agricoltura”. Così ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia nel suo intervento all’Assemblea Nazionale Cia - Agricoltori Italiani. Sul tavolo anche l’impatto della pandemia sul settore, e le modaliità della ripartenza in relazione alle strategie programmate, a partire dai fondi previsti dal Next Generation EU. Durata: 02_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev