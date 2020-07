(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 "Con Orlando ieri non ho avuto nessuna lite e nessuno scontro, ma solo uno scambio come tanti ce ne sono ad un tavolo, però sempre nella stessa direzione. Credo che gli italiani non meritino di dover assistere a certi teatrini. Credo, anzi sono convinto che siamo una maggioranza capace di dare risposte che gli italiani meritano". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, all'entrata di Palazzo Chigi. agenziavista.it