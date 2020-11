(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2020 Bonelli (Verdi): “Governo abbia visione del futuro, non riproporre modello economico del passato” “Governo italiano deve avere una visione del futuro, deve fare interventi strutturali per rilanciare la nostra economia, e non riproporre un modello economico che guarda al passato, quel passato responsabile della crisi economica e sociale e ambientale che oggi stiamo vivendo. Occorre investire sui trasporti, costruire una politica energetica 100% rinnovabile, investire nella scuola, nella ricerca, ecco perché siamo a favore del Mes”. Così il Presidente dei Verdi Angelo Bonelli, in una dichiarazione sugli interventi da pianificare in risposta alla crisi pandemica. Durata: 01_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev