Brexit, l'Ambasciatore Uk Morris sugli italiani trattenuti: "Non ci saranno più casi del genere"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 "Sulla situazione nel Regno Unito delle persone che sono state detenute al confine riconosciamo assolutamente le preoccupazioni che questi casi hanno provocato". A dichiararlo, nel corso di un'audizione alla Commissione Esteri della Camera, è stato l'ambasciatore britannico a Roma, Jill Morris, parlando dei 12 cittadini italiani a cui è stato negato l'ingresso in Gran Bretagna per mancanza di visto e sono stati trattenuti in attesa del rimpatrio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev