(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre Brusaferro (Iss): “Sarà un Natale Covid. Terza ondata dipenderà da come ci comportiamo” “In base ai dati che abbiamo possiamo dire che sarà un Natale Covid. Il primo della Storia e speriamo anche l’ultimo. Dopodiché, le ondate successive non sono scritte nel fato ma dipendono da come ci comporteremo individualmente e socialmente” sono le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa di monitoraggio dell’emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Durata: 01_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev