(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2021 "La campagna di vaccinazione è l'arma fondamentale per uscire da questa situazione, ieri abbiamo effettuato 250 mila vaccini e possiamo contare su tutte le forse del Paese, anche dei Nas che sono attivi per tutelare la salute di tutti", così il ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della visita ai Carabinieri Nas di Latina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev