(Agenzia Vista) Roma, 3 Aprile 2021 “Il Movimento 5 Stelle ha sempre combattuto tutte le forme di dipendenza, compreso l’utilizzo delle droghe, ma è a favore della cannabis terapeutica per lenire le sofferenze dei malati. Non è corretto che Forza Italia strumentalizzi un tema così serio per offendere la ministra Dadone e le scelte di Draghi”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it