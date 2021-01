(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2021 Capitanio: "Non è Lega a chiedere elezioni ma l'incapacità di Conte" "Non è Lega a chiedere elezioni ma lo impone questa situazione. Un maggioranza appesa a personaggi come Ciampolillo non può gestire Recovery Fund, abbiamo due mesi di tempo per andare al voto e avere un Governo che duri 5 anni. Ce lo chiedono famiglie, imprese e mondo della scuola". Lo ha dichiarato l'esponente della Lega Massimiliano Capitanio in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev