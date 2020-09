(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2020 Carlo Verdone torna a camminare dopo doppia operazione all'anca: "Impazzivo dal dolore ora mi sento in paradiso" Carlo Verdone, svela il suo segreto a tutti i fan in un video postato su Facebook. “Sono stato 7 anni a prendere antidolorifici, io impazzivo dal dolore, dall’impossibilità di stare in piedi. Ora mi sento in paradiso” ha così commentato l’attore romano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev