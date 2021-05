Casellati: "Lina Merlin figura di straordinaria attualità e fonte di ispirazione"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2021 "Questi sono i tratti distintivi della sua personalità che la rendono ancora una figura di straordinaria attualità. Specialmente oggi, di fronte alle incertezze della pandemia, il suo cammino può essere per tutti noi, ed in particolare per le donne, una fonte preziosa di ispirazione per costruire il futuro. Dal suo esempio, dal suo straordinario contributo alla costruzione dell'Italia Repubblicana, possiamo trarre la forza che serve per fare ripartire davvero il nostro Paese. Perché è sulle donne, sulle grandi donne come la senatrice Merlin, che si scrive la storia di una Nazione, del suo popolo e delle sue istituzioni". Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della collocazione del busto bronzeo di Lina Merlin a Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev