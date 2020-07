(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Chico Forti, Lollobrigida (Fdi): "Chiediamo lavoro unitario per riportarlo in Italia" "Fratelli d'Italia chiede ufficialmente che le forze politiche nel Parlamento italiano, in modo unitario e trasversale, impegnino il governo a fare tutto il possibile per consentire al nostro connazionale Chico Forti di rientrare in Italia e scontare il residuo della pena qui in patria", ha detto in Aula il capogruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, a proposito dell'imprenditore italiano detenuto da oltre vent'anni negli Stati Uniti. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev