(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 novembre 2020 Cities for life, il Parlamento Europeo si illumina di verde contro la pena di morte Il Parlamento Europeo ha aderito all'iniziativa "Cities for life" per contrastare la pena di morte nel mondo. La facciata dell'edificio è stata illuminata di verde, colore simbolo dell'iniziativa. 01_07 Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev