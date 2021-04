(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "Lega e Forza Italia fanno un'operazione strumentale, ma non sono contrario a prescindere a una commissione d'inchiesta su un fenomeno che ha sconvolto tutti, a patto che non sia mero sciacallaggio politico. L'obiettivo deve essere ricostruire ciò che è successo"-. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it