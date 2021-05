Comunali Roma, Gualtieri (Pd): “Città non ce la fa più, dobbiamo guidare fronte larghissimo”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Da qui alle primarie dobbiamo coinvolgere i cittadini e utilizzare questo appuntamento per selezionare i nostri candidati. La città vuole cambiare pagina, non ce la fa più. Noi dobbiamo essere quelli che guidano e mobilitano un fronte larghissimo. Dobbiamo avere entusiasmo e determinazione. Siamo partiti, sarà un crescendo.” Queste le parole del candidato alle primarie del Pd per scegliere il candidato Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’incontro con il Comitato per il Parco Archeologico di Centocelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev