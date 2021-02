(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 febbraio 2021 Congo, Di Maio: "Vile attacco, nostro pensiero a familiari Attanasio e Iacovacci" Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, appena arrivato al Consiglio degli Affari esteri a Bruxelles: "H appena appreso, da poche ore, del vile attacco che ha visto perdere la vita di due servitori dello Stato, l'Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del Carabiniere, Vittorio Iacovacci. Erano in Congo a svolgere una missione umanitaria per il programma alimentare mondiale. La nostra vicinanza e il nostro pensiero va prima di tutto alle loro famiglie. In queste ore sto rientrando in Italia, lascio il Consiglio degli Affari esteri per incontrare il presidente del Consiglio Draghi e metterci a lavoro. Stiamo attivando tutte le istituzioni competenti per arrivare il prima possibile alla verità". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev