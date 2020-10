(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Conte: "Attività scolastiche continueranno in presenza" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "Le attività scolastiche continueranno in presenza : sono un asset fondamentale del Paese". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev