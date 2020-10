(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Conte: "Italiani perbene non condividono violenza, non porta a nulla di buono" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri n.69. Così il presidente Conte rispondendo alle domande dei giornalisti: "La deriva e gli atti di violenza non possiamo certo condividerla e non possono farlo tutti gli italiani perbene. Chi sta soffrendo non ha nessun interesse a farsi strumentalizzare da chi soffia sul fuoco e vuole aizzare. Abbiamo già una pandemia da affrontare". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev