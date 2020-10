(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 Conte: "Mes non è panacea" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm anti-Covid: "Il Mes non è la panacea, come viene rappresentato. Non ho alcuna pregiudiziale ideologica sul Mes, ma prendere il Mes come risolvere a una disputa nel dibattito pubblico non ha senso". / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev