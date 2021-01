(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 "Conte premier, Renzi a Casa", giallo su storia Facebook del Presidente. Forse tentativo hackeraggio "Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo. Scorri in alto". È comparsa sulla pagina ufficiale del premier Giuseppe Conte la storia Facebook per promuovere il gruppo "Conte premier Renzi a Casa", nato questa mattina per sostenere il presidente del Consiglio. La storia è stata rimossa dopo pochi minuti, con il commento dello staff del premier: "Stiamo facendo tutte le verifiche interne per accertare come sia potuta avvenire la pubblicazione di un simile contenuto. Non si esclude, al momento, l'ipotesi di un tentativo di hackeraggio da parte di qualcuno che in un momento così delicato come questo potrebbe aver agito intenzionalmente per danneggiare l'immagine del Presidente". 00_25 Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev