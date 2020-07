(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Conte: "Programma riforme per rendere Italia resiliente, massimo coinvolgimento Parlamento" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio: "Questo Governo è impegnato in un articolato piano di riforme, che ha l'ambizione di rendere l'Italia resiliente ad eventuali future crisi". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev