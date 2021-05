(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 “La Russa presidente del Copasir? Io per ora voglio vedere le dimissioni di tutti. La Lega lo ha annunciato e lo ha fatto, ora vediamo gli altri. In un momento come questo di certo non voglio vedere un amico dell’Iran che vuole cancellare Israele alla presidenza del Copasir” ha detto Matteo Salvini in risposta ai giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev