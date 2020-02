Coronavirus, a Tokyo i parchi Disney chiudono per due settimane

Tokyo, 28 feb. (askanews) - I due parchi Disney di Tokyo, Disneyland e DisneySea chiudono per due settimane, dal 29 febbraio al 15 marzo, dopo che il governo giapponese ha sollecitato misure straordinarie per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.La società che gestisce i parchi ha assicurato che l'intenzione è di riaprire già il 16 marzo ma si riserva di decidere più avanti in base all'evolversi della situazione. Ogni anno sono oltre 30 milioni i visitatori che arrivano nei due parchi considerati tra le destinazioni più popolari per chi si reca a Tokyo.In Giappone, al momento, si sono registrati 4 morti e quasi 200 contagiati. Il Primo Ministro Shinzo Abe ha esortato le scuole a chiudere per un mese e ha chiesto ai giapponesi di lavorare il più possibile da casa e di spostarsi evitando le ore di punta.