Coronavirus, altri 150 morti in Cina, totale decessi è di 2.592

Pechino, 24 feb. (askanews) - Si aggrava il bilancio dell'epidemia da coronavirus in Cina: i morti sono 2.592, con 150 vittime in più annunciate dalle autorità sanitarie cinesi il 24 febbraio.I nuovi decessi sono stati registrati tutti nella provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia. Calano intanto i contagi: sono 409 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 650 nuovi casi di domenica. Il totale dei contagiati in Cina supera ora quota 77mila.L'altro paese asiatico con il maggior numero di contagiati è la Corea del Sud, che ha registrato altri 161 casi, che hanno fatto salire a 763 il numero complessivo delle infezioni. La maggior parte dei nuovi casi sono concentrati nella città sud-occidentale di Daegu, dove le autorità sanitarie stanno spostando il focus della lotta anti-virus per contenere l'ulteriore diffusione. Sette le vittime finora registrate, l'ultimo un uomo di 62 anni che aveva frequentato un ospedale a Cheongdo, vicino a Daegu.L'altro fronte "caldo" è l'Iran, dove il ministero della Salute ha confermato 47 casi di nuovo coronavirus, tra cui 12 morti. Sono stati registrati i primi casi in Bahrein e Kuwait, tutti collegati a persone rientrate recentemente dall'Iran.