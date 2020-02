(Agenzia Vista) Potenza, 24 febbraio 2020 Coronavirus, Bardi: "Non ci vogliamo chiudere, quarantena provvedimento solo per ritorno studenti" "Non ci vogliamo chiudere, quarantena provvedimento solo per ritorno studenti". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta la situazione in Basilicata dove gli studenti che rientrano dal Nord verranno messi in quarantena per motivi precauzionali. _Courtesy Trm Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev