(Agenzia Vista) Milano, 25 febbraio 2020 Coronavirus, chiude la Milano da bere, giù serrande a bar di corso Como e corso Garibaldi Chiude la Milano da bere, i bar di corso Como e corso Garibaldi devono rispettare le chiusure delle attività commerciali che sonostate disposte in questi termini: bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali” Rimangono invece aperti i ristoranti, anche se risultano per la maggior parte vuoti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev