(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 Coronavirus, Conte: "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza" "Non dobbiamo disunirci, possiamo vincere sfida della ripartenza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia. / Facebook Osservatorio Riparte l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev