(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Serve piano europeo, a dicembre vaccino non per tutti" Anche quest'anno il Foglio organizza la Giornata dell'ottimismo, l'evento in diretta streaming sul sito e sui canali social del Foglio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (presidente del Consiglio), intervistato da Claudio Cerasa: "L'altro giorno abbiamo avuto una videoconferenza con i leader europei e le istituzioni europee. Von der Leyen ci ha aggiornati: ci sono contratti sottoscritti che prevedono delle consegne, non tutte le dosi che ci farebbero comodo. Ma c'è l'Ema che sta svolgendo il monitoraggio "e stiamo accelerando su questa fase. Confidiamo di avere il vaccino a dicembre, ma dobbiamo capire che arriveranno alcuni milioni di dosi. Serve un piano europeo per metterle a disposizione delle fasce più deboli, poi via via gli altri. Prevedibilmente arriverà per tutti in primavera. Serve un piano anche in Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev