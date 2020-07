(Agenzia Vista) Napoli, 20 luglio 2020 Coronavirus, De Luca Clima di rilassamento da rimuovere il prima possibile "Il Ravello Festival sarà un evento assolutamente in sicurezza, anche perché il clima di rilassamento che vedo in questi giorni non va bene ed è da rimuovere il prima possibile". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla presentazione dell'edizione 2020 del Ravello Festival. Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev